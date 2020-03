De huidige coronacrisis houdt mensen fysiek uit elkaar, maar brengt ze virtueel dichter dan ooit. Een golf van solidariteit verpreidt zich over de sociale media. #SamenTegenCorona.

1. #MerciVanuitMijnKot

Onder het mom #mercivanuitmijnkot roepen tientallen BV's al enkele dagen via een filmpje op sociale media op om vrijdagmiddag om twaalf uur een wit laken uit het raam te hangen en luid te applaudisseren. Dit om alle zorgverleners en vrijwilligers die al weken het beste van zichzelf geven een hart onder de riem te steken. Om de impact te versterken vragen ze het applausmoment te filmen en te delen op sociale media via de hashtag #mercivanuitmijnkot.

Niet alleen vanmiddag werd er geapplaudisseerd. Sinds woensdag komen we klokslag 20 uur de voordeur uit om alle zorgvertrekkers en vrijwilligers een staande ovatie te geven. Sociale media lopen vol met filmpjes van applaudiserende gezinnen. Er wordt opgeroepen dit tot het eind van de coronacrisis iedere avond te herhalen.

Applaus in Brussel voor alle zorgkundigen 😍👏🏻 #samentegencorona pic.twitter.com/LX8exl0FyX — blijf in uw kot (@vincentvangeel) March 18, 2020

2. #YouNeverWalkAlone

Ook onze Noorderburen werken volop aan hartverwarmende initiatieven. Dat inspireerde ook radiomaker Sander Hoogendoorn van de Nederlandse Studio Brussel 3FM. Zijn idee? Vrijdagochtend om kwart voor negen doorheen elke Nederlandse radio hetzelfde plaatje laten klinken. De bijval was enorm, ook voorbij de grens. Zo draaiden deze ochtend maar liefst 183 radiostations in 30 Europese landen tegelijkertijd You'll Never Walk Alone van Gerry & the Pacemakers. De boodschap spreekt voor zich.

3. #FeedTheNurses

De tijdelijke sluiting van zijn restaurant houdt Antwerpse chef Lars Block niet van het fornuis weg. Hij besloot te gaan koken voor ziekenhuispersoneel. Zij draaien lange shiften waardoor ze niet kans krijgen met het gezin rond tafel te keuvelen en ganse dagen op ziekenhuiskost aangewezen zijn. Via versbereide maaltijden die hij maakt op basis van schenkingen van leveranciers (die momenteel toch hun voorraad kwijt moeten) geeft hij de zorgverleners een culinair schouderklopje. Zo werd de hashtag #feedthenurses gelanceerd, die ook anderen lijkt te inspireren.

Gezonde maaltijd klaar voor morgen te gaan doneren aan de zorg verleners van ZNA #janpalfijn. Ik wil ook onze... Geplaatst door Lars Block op Donderdag 19 maart 2020

Lees ook: Antwerpse chefs gaan koken voor hulpverleners

4. #OnzeGemeenteHelpt

Helpper is een gratis online ontmoetingsplaats voor zowel hulpvragers als hulpbieders, dat vandaag helemaal in het teken van de coronacrisis staat. Het platform wil de golf van solidariteit die over ons land gaat organisatorisch ondersteunen door buren veilig en efficiënt met elkaar te verbinden.

Intussen lanceerden ook al meer dan 80 Belgische steden, gemeentes en organisaties hun eigen coronahulpplatform onder de hastag #OnzeGemeenteHelpt

Wil je mensen uit jouw buurt helpen bij alledaagse activiteiten? 👍 Steek een briefje in de bus. 💌 Wil je meer doen? ➡️ https://t.co/tUScnnxoGo #antwerpenhelpt #samentegencorona pic.twitter.com/YvjGhlnxSV — Stad Antwerpen (@Stad_Antwerpen) March 17, 2020

5. #Mondmaskers

Het mondmaskertekort zette veel Vlamingen achter hun naaimachine. Handleidingen en patronen worden massaal gedeeld. Er worden DIY-postpakketten opgestuurd en zelfs in gevangenissen gaan ze aan de slag met naald en draad. Nooit waren mondmaskers zo divers.

