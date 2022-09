Salah Abdeslam komt niet naar preliminaire zitting

Salah Abdeslam zal niet aanwezig zijn op de preliminaire zitting van het proces over de terreuraanslagen in Brussel, die gepland is voor maandag. Dat meldt Sudinfo zaterdag.

‘Het gaat om een preliminaire zitting, dus hij hoeft niet aanwezig te zijn. Mijn cliënt wil de moeilijke transporten die hij tijdens het proces in de Driesstraat heeft meegemaakt – met fouilleringen, dwangbuizen, bivakmutsen… – niet opnieuw beleven’, verklaarde de advocaat van Salah Abdeslam, Michel Bouchat. Hij zei dat zijn cliënt de zittingen zal bijwonen ‘vanaf het moment dat het nodig is’, dat wil zeggen vanaf 10 oktober, de datum waarop de jury zal worden samengesteld en het proces echt zal beginnen.

Bouchat zal maandag op de zitting vragen dat de beklaagdenbox wordt afgebroken. ‘Wij kunnen met u spreken over het vermoeden van onschuld, maar mijn bekommernis is dat de beschuldigde in alle sereniteit voor zijn rechters moet kunnen verschijnen. Ik betwist de veiligheidsmaatregelen niet, ik vraag geen zetel… Ik wil alleen dat hij niet als een dier wordt behandeld’, betoogt de advocaat.

Delphine Paci, eveneens advocaat van Abdeslam, wil via de beroepscommissie van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen een versoepeling van de detentievoorwaarden van haar cliënt in de gevangenis van Itter verkrijgen. ‘Hij zit opgesloten in een omgebouwde cel zonder ramen. Zonder enige natuurlijke lichtinval’, aldus meester Bouchat.