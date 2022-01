Het federaal parket heeft het onderzoek naar de sabotage van de kernreactor Doel 4 in 2014 zonder gevolg afgerond.

Dat schrijven De Standaard en Het Nieuwsblad.

'Er zijn verschillende onderzoeks­methodes toegepast, maar helaas is het onmogelijk gebleken om een verdachte te identificeren. We hebben onvoldoende bewijs om ­iemand te kunnen vervolgen', aldus Eric Van Duysse van het federaal parket.

Afgelopen zomer schreef De Tijd reeds dat de onderzoeksrechter niemand in verdenking had gesteld en het dossier had overgemaakt aan het federaal parket. Er waren wel bepaalde bezwaren tegen enkele personen, maar die blijken nu dus onvoldoende om over te gaan tot een vervolging. De kamer van inbeschuldigingsstelling moet nu nog de gebruikte bijzondere opsporingsmethodes tegen het licht houden, waarna de zaak zal worden geseponeerd.

Onverklaarde incidenten

Op 5 augustus 2014 viel de reactor van Doel 4 automatisch stil na wat sabotage scheen aan de stoomturbine in het niet nucleaire deel van de centrale. Een veiligheidsklep van een olietank was opengezet en de centrale was maandenlang buiten gebruik. Eerst werd aan een terreurdaad gedacht, maar al gauw dacht men eerder aan sabotage om onverklaarde reden door iemand met toegang tot de centrale. In de weken voor het incident van 5 augustus waren er nog twee onverklaarde incidenten geweest.

