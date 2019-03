Sabine Laruelle opnieuw op MR-lijst

Sabine Laruelle was elf jaar minister in de federale regering. Ze was minister van Kmo's, Zelfstandigen en Landbouw in de opeenvolgende regeringen Verhofstadt, Leterme, Van Rompuy en Di Rupo. Eind 2013 liet ze weten aan het einde van de regering-Di Rupo met politiek te zullen stoppen, naar eigen zeggen om het risico van de 'legislatuur teveel' te vermijden.

Laruelle verklaart nu dat haar politieke overtuiging nog sterker is dan vijf jaar geleden. 'Ik ben met veel enthousiasme, zin en overtuiging kandidaat om het programma te verdedigen', zei ze zondag. Ze heeft naar eigen zeggen gekozen voor het Waals gewest omdat de laatste staatshervorming de rol van de gewesten heeft versterkt.

MR dacht oorspronkelijk aan Waals parlementslid Gilles Mouyard om de lijst in Namen te trekken. Die vindt het naar eigen zeggen een eer om zijn plaats af te staan aan Laruelle. Hij roemde zondag 'haar werklust, haar ideeën en haar overtuigingskracht'.

De voorbije jaren werkte Sabine Laruelle voor Euro Consultants. Ze zat ook in de raad van bestuur van supermarktketen Carrefour.