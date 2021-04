In het eerste kwartaal van 2021 heeft de cultuursector nog eens 41 miljoen euro aan inkomsten misgelopen, zo berekende Sabam. Daarmee komt het totaalverlies al op minstens 360 miljoen euro, schrijven De Morgen en Le Soir donderdag.

Volgens de vereniging van auteurs, componisten en uitgevers die auteursrechten int, gaat het om een daling met 99,9 procent tegenover het eerste kwartaal van 2020.

In het eerste kwartaal van dit jaar waren er bijvoorbeeld amper 135 evenementen, goed voor 7.964 euro aan inkomsten uit ticketverkoop. Dat is bijna 41 miljoen euro minder dan twaalf maanden eerder. Toen lagen de inkomsten al betrekkelijk lager dan de jaren voordien.

'De cijfers voor dit eerste kwartaal moeten de beleidsmakers wakker schudden', zegt CEO Carine Libert in de aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag. De toestand is volgens haar 'extreem dringend'.

'Nog steeds heeft de sector geen toekomstperspectieven. Zonder vooruitzicht op een snelle heropleving zal het hele culturele ecosysteem instorten. De tijd om te discussiëren is voorbij, politici moeten zo snel mogelijk met concrete oplossingen komen voor een culturele heropleving. De hele sector heeft een punt bereikt waarop de schade onherstelbaar wordt.'

Volgens de vereniging van auteurs, componisten en uitgevers die auteursrechten int, gaat het om een daling met 99,9 procent tegenover het eerste kwartaal van 2020. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er bijvoorbeeld amper 135 evenementen, goed voor 7.964 euro aan inkomsten uit ticketverkoop. Dat is bijna 41 miljoen euro minder dan twaalf maanden eerder. Toen lagen de inkomsten al betrekkelijk lager dan de jaren voordien. 'De cijfers voor dit eerste kwartaal moeten de beleidsmakers wakker schudden', zegt CEO Carine Libert in de aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag. De toestand is volgens haar 'extreem dringend'. 'Nog steeds heeft de sector geen toekomstperspectieven. Zonder vooruitzicht op een snelle heropleving zal het hele culturele ecosysteem instorten. De tijd om te discussiëren is voorbij, politici moeten zo snel mogelijk met concrete oplossingen komen voor een culturele heropleving. De hele sector heeft een punt bereikt waarop de schade onherstelbaar wordt.'