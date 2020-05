Saartje Vandendriessche is presentatrice. Op Eén is ze elke dag voor het middagjournaal te zien in Beweeg in uw kot! Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had ze 19 minuten en 12 seconden nodig.

Hoe gaat het met u? Eerlijk? Ik heb het echt gehad. Uiteraard blijf ik netjes in mijn kot en houd ik me in stilte bezig. Maar ik mis perspectief. Met wie hebt u de voorbije 24 uur fysiek contact gehad? Met niemand. Mijn dochter is zondagavond naar haar papa vertrokken. Ik kan wel genieten van alleen zijn, maar niet te lang. Maakt het coronavirus u bang? Totaal niet. Tenminste: om het te krijgen. Dat ik het zou doorgeven, aan mijn ouders bijvoorbeeld, is een horrorscenario. Hebt u het gevoel dat we ons in een oorlogssituatie bevinden? Veilig in mijn cocon niet. Maar mijn beste vriendin werkte als verpleegkundige op een corona-afdeling. We hingen soms een uur aan de lijn en haar verhalen zaten toch op een heel ander level. Kent u iemand die besmet is met het virus? Ik was altijd overtuigd van niet, tot ik onlangs de buurman van twee huizen verder zag passeren. Hij vertelde dat hij vijf weken in het ziekenhuis had gelegen. Best heftig. Hoe gaan uw kinderen om met deze crisis? Ik heb één dochter van 11, Mille. Ze wil graag naar school en mist haar vriendinnen, maar ze blijft vrolijk. Al valt die anderhalvemeterregel wel heel moeilijk te begrijpen voor een kind. Doet u iets bijzonders voor uw buren? Eigenlijk niet. Toen die ene buurman vertelde dat hij van andere buren soep en taart had gekregen, voelde ik me wel schuldig. Maar ik wist van niets. Welke tv-series raadt u aan om de dag mee door te komen? Ik ben niet zo'n seriekijker. Neem nu La casa de papel: dat duurt me toch te lang. Geef mij dan maar een goede docu, zoals Free Solo, over een kerel die El Capitan wil beklimmen zonder touwen. Of The Last Shaman, over een depressieve man die naar de jungle van Peru trekt en er ayahuasca ontdekt. Welke boeken komen van pas in deze verwarrende tijden? Ik lees vooral boeken die weinig mensen interesseren. Zoals Het verborgen leven van bomen van Peter Wohlleben, of de boeken van Roy Martina. Ook Homo Energeticus van Peter Aelbrecht is een aanrader. Welke podcasts raadt u aan om de tijd zoek te maken? Meestal tik ik gewoon een naam in die me interesseert. Hoe bent u van plan uzelf fit te houden? Ik loop en fiets. En ik doe wat fitness at home: buikspieren trainen en pompen. Maar niet meer dan een uurtje per dag. Bent u een winnaar, verliezer of valsspeler bij gezelschapsspellen? Een winnaar! Met mijn dochter speel ik nu heel veel Rummikub en dan spreken we af dat de verliezer moet opruimen of dat de winnaar een massage krijgt. Uiteraard win ik dan. Durft u nog te kussen? Nee, dat is er helemaal uit. Ik was vroeger al niet zo'n kusser. Vaak stak ik ostentatief mijn hand uit. En toch waren er altijd mensen die dat negeerden. Héél vervelend. Praat u meer met uw huisdier dan vroeger? Ja, nu is er natuurlijk veel tijd om te gaan wandelen met de hond. Soms volgt de kat ons. 'Oh mijn prinsesje, wil je mee?' Dan pak ik haar op. Gelukkig woon ik in een doodlopende straat, want voorbijgangers zouden denken dat ik gestoord ben. Hoe houdt u contact met uw ouders? Ze wonen om de hoek en we staan regelmatig in elkaars tuin. Belegt u? Zo ja, hebt u al geld gewonnen aan deze crisis? Jammer genoeg niet. Wat wilt u zeker doen als de lockdown voorbij is? Vrienden en familie opzoeken. Gewoon met z'n allen in de tuin zitten met een drankje, meer niet. Boezemt de toekomst u angst in? Nee, angst is een heel slechte raadgever. Heeft deze crisis ook mooie kanten? Zeker. De vertraging. En dat er nu tijd is om te beseffen dat we allemaal te veel willen.