Ryanair-piloten in Charleroi plannen nieuwe staking op 14 en 15 augustus

Op 14 en 15 augustus zullen opnieuw Ryanair-piloten staken op de luchthaven van Charleroi. Dat hebben de vakbonden ACV Puls en CNE bekendgemaakt. Bij eerdere acties deze zomer moest de luchtvaartmaatschappij tientallen vluchten schrappen.

De in België gevestigde piloten voeren actie omdat ze meer loon willen. Daarnaast is er discussie over de rusttijden. Er waren eerder al stakingen op 15 en 16 juli en op 29 en 30 juli. De christelijke vakbond kondigde stakingen aan tot Ryanair met toegevingen over de brug komt.

Er is al verschillende keren vergaderd, maar een oplossing voor het conflict werd niet gevonden. ‘We hebben nog geen enkel aanvaardbaar voorstel gekregen’, zegt CNE-vakbondsman Didier Lebbe. ‘Het enige wat we krijgen, zijn bedreigingen en onwettige voorstellen.’

Volgens de vakbond wil de Ryanair-directie dat de klacht van een aantal piloten tegen de maatschappij, wordt ingetrokken. Dat is volgens Lebbe echter onmogelijk omdat het onderzoek al loopt. De vakbonden en pilotenorganisatie BeCA vragen dat de politiek optreedt tegen de ‘onwettige’ activiteiten van Ryanair.

Net zoals bij de vorige stakingen wordt enkel de luchthaven van Charleroi getroffen. Op Zaventem vliegt Ryanair enkel met piloten die vanop buitenlandse luchthavens werken.