Rutten wil energiefactuur herbekijken

Om de energiefactuur te doen dalen, pleit Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten ervoor die factuur uit te zuiveren en enkel nog het verbruik er in op te nemen. De btw op elektriciteit doen dalen van 21 naar 6 procent, ziet ze niet zitten. 'We gaan niet holderdebolder in één keer honderden miljoenen toveren', verklaarde Rutten zondag in De Zevende Dag op Eén.

Rutten verwijst naar de energienorm die werd opgenomen in het energiepact. Die moet ervoor zorgen dat de verschillende componenten in de energiekost in België niet hoger zijn dan in onze buurlanden. De liberale voorzitster pleit ervoor om die norm aan te grijpen om te bekijken wat er in de factuur thuishoort en wat niet. Ze haalde onder meer de straatverlichting en de distributiekosten aan als posten die daar niet thuishoren.

Als bepaalde kosten uit de factuur gaan, moeten die uiteraard elders betaald worden. Volgens Rutten kan bijvoorbeeld nog winst worden geboekt in de efficiëntie van de netbeheerders. Vanuit socialistische hoek wordt er al langer voor gepleit de btw op elektriciteit opnieuw te verlagen tot 6 procent. 'Ik hou alle opties open en wil alles bekijken, maar we gaan niet holderdebolder in één keer honderden miljoenen gaan toveren', hield Rutten de boot af.

Ook de liberale voorzitster stelt zich vragen bij de timing van Engie Electrabel om onderhoudswerken aan zijn kerncentrales door te voeren. 'Hadden ze dit niet in de zomer kunnen doen?' Ze benadrukt dat de politiek 'niet met haar voeten laat spelen' en dat het binnenkort in ons land gedaan is met kernenergie. 'We moeten nu ervoor zorgen dat er geen dag meer verloren gaat', aldus Rutten.