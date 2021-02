Voormalig Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten bevestigt dat een firma van Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi bij haar overstap naar de politiek ongeveer 50.000 euro uit de Open Vld-kas kreeg. Dat zegt ze in een Facebookpost. De partij nam de kosten voor haar "unieke positionering en professionele lancering in de politiek" op zich, klinkt het.

Een week nadat Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi in opspraak is gekomen voor mogelijk misbruik van subsidies bij haar vzw Let's Go Urban, kwam de Antwerpse liberale dinsdag in een nieuwe storm terecht. In een online artikel van Newsmonkey staat dat El Kaouakibi voor haar overstap naar de politiek 50.000 euro zou hebben gekregen van Open VLD. Op zich is dat niet illegaal, maar het is wel ongebruikelijk.

Volgens Newsmonkey bevestigde de toenmalige partijtop de bedragen. Toenmalig partijvoorzitster Gwendolyn Rutten was dinsdagavond normaal gezien te gast in het VRT-duidingsmagazine Terzake. Maar dat annuleerde ze, meldde Terzake-journalist Pieterjan De Smedt in de loop van de namiddag op Twitter.

In plaats daarvan koos Rutten voor een lang Facebookbericht, waarin ze 'de puntjes op de 'i'' zet, 'open en duidelijk voor iedereen, intern en buiten onze partij'. In het bericht bevestigt Rutten dat de partij El Kaouakibi bij haar overstap naar de politiek in 2019 om en bij de 50.000 euro gaf. Dat bedrag moest de kosten dekken voor haar 'unieke positionering en professionele lancering', klinkt het. El Kaouakibi 'stond erop om haar eigenheid te kunnen behouden, een eigen aanpak te hanteren en haar zelf gekozen professionele omkadering te gebruiken. Ze werd dus niet omkaderd als 'Open VLD-figuur'', duidt Rutten. 'Daar konden wij als partij akkoord mee gaan, omdat Sihame El Kaouakibi als nieuwkomer een sterk en fris verhaal kon vertellen dat onze partij versterkt en dit in een belangrijke provincie.' Concreet werd het geld uitbetaald aan de firma van El Kaouakibi.

De kosten zijn ook aangegeven op de aangifte van verkiezingsuitgaven van de Antwerpse, benadrukt Rutten. 'Partijen maken allemaal en dagelijks keuzes over de inzet van hun middelen voor ondersteuning van mensen, organiseren van events of verspreiden van hun ideeën', zegt Rutten, die onder meer wijst op de grote bedragen die bijvoorbeeld naar advertenties op sociale media of in kranten gaan. 'Onze partij was op dat moment van oordeel dat deze financiële investeringen in de professionele politieke lancering van Sihame El Kaouakibi een goede investering was voor de ganse partij, in Antwerpen en daarbuiten.'

Rutten benadrukt nog dat het hele verhaal niets te maken heeft met de commotie rond Let's Go Urban. 'Wat die zaak betreft, moeten de bewindvoerder en het gerecht hun werk kunnen doen en geldt voor Sihame, net zoals voor elke burger in dit land, het vermoeden van onschuld.'

Intussen is er bij de Vlaamse Open VLD-fractie een interne vergadering bezig over de zaak, bevestigen verschillende bronnen aan Belga.

