Rutten (Open VLD) aan Marghem (MR): 'Mensen en bedrijven moeten gerust de winter kunnen ingaan'

Vorige week werd duidelijk dat binnenkort slechts één van de zeven kerncentrales in ons land actief zal zijn. Vandaag zijn dat er ook maar twee van de zeven. Het Planbureau waarschuwde dat het niet uitgesloten is dat een aantal zones in ons land dan tijdelijk zal afgeschakeld worden.

De Vlaamse liberalen eisen nu van de Franstalige liberale energieminister dat ze voor zekerheid zorgt en geen enkel risico loopt. Ze vragen 'met klem aan federaal minister van Energie Marie Christine Marghem om onmiddellijk werk te maken van een strategische reserve om mogelijk stroomtekort te compenseren', luidt het maandagmiddag.

De partij vraagt ook werk te maken van de concrete uitrol van het Energiepact, waarin de kernuitstap in 2025 zit opgenomen. 'We moeten onverkort en versneld dit Energiepact uitvoeren', zegt Vlaams parlementslid Willem-Frederik Schiltz. 'In het Energiepact zit alles om dergelijke situaties in de toekomst te vermijden.'

Voor Schiltz kan de uitvoering van het Energiepact zich geen verder uitstel permitteren. 'Er is de afgelopen maanden al te veel tijd verloren gegaan. Als iedereen zijn werk doet en samenwerkt, dan kunnen we in de toekomst verder met voldoende energie en zonder verouderde kerncentrales.'