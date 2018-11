Rutten: 'Ofwel Van Cauter ofwel geen gouverneur in Oost-Vlaanderen'

Dat er nu informatie over de assessments in de kranten wordt gelekt, is volgens haar een reden om de hele procedure nietig te laten verklaren. Zij spreekt ook van een 'politiek maneuver' tegen Carina Van Cauter, de kandidaat die voor Open VLD in de race voor het gouverneurschap zat.

Dat heeft Rutten op Radio 1 en in een reeks tweets laten verstaan.

Opvolger

Het ging al hard tegen onzacht in het hele dossier over de opvolging van Jan Briers als Oost-Vlaams provinciegouverneur. Vlak voor de herfstvakantie geraakte de Vlaamse regering het niet eens over een opvolger.

Volgens minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) kwam Wim Leerman, de directeur van de stad Aalst, als beste uit de assessmentprocedure. Maar Open Vld zette de hakken in het zand en hield vast aan de liberale kandidate Carina Van Cauter.

De regering duidde uiteindelijk arrondissementscommissaris Didier Detollenaere aan als waarnemend gouverneur.

Gelekt

Intussen zijn ook de resultaten van de assessment gelekt. Uit die documenten blijkt volgens De Tijd dat Leerman een pak beter heeft gescoord dan Van Cauter. Rutten is niet te spreken over dat lek. 'Dat is een enorme schending van de privacy,' klinkt het. Zij is er ook van overtuigd dat dit soort lekken de ganse procedure op losse schroeven kan zetten. 'In de privé zou dat reden zijn om heel de procedure kaduuk te laten verklaren,' aldus Rutten.

Assessment is idd geen rangschikking en dat kan men er achteraf niet van maken. Tweede deel van de procedure was gesprek van geschikte kandidaten met de kern, waardoor o.m relevante ervaring kon meegenomen worden. — Gwendolyn Rutten (@RuttenGwendolyn) November 6, 2018

De Open VLD-voorzitster vermoedt ook dat de lekken passen in een 'politiek maneuver' om Carina Van Cauter te beschadigen. 'Dit is een maneuver. Dat men het dan zegt, dat men aan politiek aan het doen is. Maar verschuil je dan niet achter zogezegde procedures om kandidaten met de grond gelijk te maken,' klonk het scherp in De Ochtend.

Rutten blijft daarom ook vasthouden aan Van Cauter. 'Wij vinden Carina Van Cauter een uitstekende kandidaat-gouverneur. Zij heeft alle competenties om geschikt te zijn voor de functie. Het enige wat wij vragen, is een beoordeling die op een professionele manier gebeurt'.

En als Van Cauter het toch niet wordt? 'Dan is er geen gouverneur,' aldus Rutten.