Russische verdachten in zaak-Skripal 'wilden gewoon Stonehenge zien'

De verdachten, die geïdentificeerd werden als de Russische burgers Aleksandr Petrov en Roeslan Bosjirov, vertelden aan de Russische staatszender RT dat ze op 3 maart een wandelingetje van slechts een half uur maakten in het Engelse dorpje Salisbury. 'We bleven maar een halfuur omdat het er bedekt was met sneeuw', zei Petrov. 'We gingen erheen om Stonehenge en Old Sarum te zien, maar we konden het niet doen omdat er overal modderige smeltende sneeuw lag. ... We werden nat, namen de dichtstbijzijnde trein en kwamen terug (naar Londen, red.).'

De twee verdachten ontkenden iets te maken hebben met de vergiftiging, en zeiden niet meer buiten te durven komen.

Voormalig spion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia werden op 4 maart bewusteloos gevonden, vergiftigd met een stof die volgens de Britse regering een in Rusland ontwikkeld chemisch wapen is.

'We brachten niet meer dan een uur door in Salisbury, voornamelijk door de wachttijd tussen de treinen', zei Bosjirov. 'Misschien kwamen we dichtbij Skripals huis, maar we weten niet waar dat is.'