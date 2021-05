De Russische buitenlandse inlichtingendienst (SVR) en de Britse geheime dienst MI6 hebben contact met elkaar. SVR-baas Sergej Narisjkin zegt in gesprek met Steve Rosenberg, Moskou-correspondent voor de Britse openbare omroep BBC, dat het contact goed verloopt en dat hij hoopt dat er een ontmoeting uit voortkomt.

'We zijn gestart met correspondentie', aldus Narisjkin. 'Ik vertel een klein geheim. De correspondentie is respectvol en beleefd.' Tijdens het interview werd de baas van de Russische geheime dienst ook gevraagd naar de Russische betrokkenheid bij de SolarWinds-hack in de Verenigde Staten. 'Er is geen bewijs dat Rusland erachter zit. Ik voel me wel gevleid als ze ons beschuldigen van zo'n goed uitgevoerde cyberaanval, maar ik mag niet pronken met andermans werk.'

Door de hack bij cybersecuritybedrijf SolarWinds konden cyberaanvallen worden gepleegd op veel Amerikaanse bedrijven en overheidsinstanties. Narisjkin wou de cyberaanval niet toeschrijven aan een Amerikaans overheidsagentschap, maar zei wel dat de tactiek lijkt op die van de Amerikaanse agentschappen. Hij citeerde daarvoor documenten die klokkenluider Edward Snowden had gelekt, volgens dewelke Britse en Amerikaanse geheime diensten in het verleden in samenwerking met technologiebedrijven zwakke plekken in encryptiesoftware plaatsten.

Volgens Narisjkin zijn alle beschuldigingen van cyberaanvallen, bemoeienis met verkiezingen en andere agressie tegen andere landen overdreven. 'Deze claims zijn zo absurd en soms zelfs zielig, dat het in een gesprek tussen twee slimme mensen (...) niet gepast lijkt commentaar erop te geven.' Narisjkin zei dat de beschuldigingen lijken op een slechte misdaadnovelle.

Volgens de SVR-baas is het normaal dat Rusland een sterke inlichtingendienst heeft. 'Ieder sterk, soeverein land moet een sterke inlichtingendienst hebben.' Hij gaf enkele landen als voorbeeld, zoals het Verenigd Koninkrijk, de VS, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, China en Rusland. In een dinsdag verstuurd persbericht beschuldigde Narisjkin de EU ook nog van een blokkade tegen het Russische coronavaccin. 'Daarachter zit een onvriendelijke concurrentie, banale corruptie en een onmenselijk beleid waarbij de ziekte, het lijden en de dood van mensen op de tweede plaats komen', aldus Narisjkin.

Het Europese geneesmiddelenbureau EMA onderzoekt al enkele weken een mogelijke toelating voor het vaccin Spoetnik-V. Een beslissing zou er in de zomer zijn. 'De weerstand van de functionarissen van de EU is een echte rem op de uitbreiding van de maatstaf van vaccins in de Europese landen', aldus de SVR-baas.

Rusland beschuldigt het Westen al langer van politieke stemmingmakerij tegen het vaccin, dat intussen in bijna 70 landen een toelating verkreeg. Moskou had weliswaar ook al vroeg verklaard vaccins zoals die van Moderna en Pfizer/BioNTech niet toe te laten.

