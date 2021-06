Rusland heeft 'waarschuwingsschoten' afgevuurd tegen een torpedojager van de Brits marine op de Zwarte Zee, 40 km uit de kust van de door Moskou geannexeerde Krim, zo heeft het ministerie van Defensie in Moskou woensdag gemeld.

Volgens Moskou had het Britse schip HMS Defender de maritieme grenzen geschonden. Het voer bij Kaap Fiolent, circa 13 kilometer ten zuiden van Sebastopol, drie km diep in ''Russische territoriale wateren', meldde het staatspersbureau Sputnik News op gezag van het ministerie.

Terwijl er westerse militaire manoeuvres aan de gang waren, kreeg de Britse oorlogsbodem de waarschuwing dat er dodelijk geweld aan te pas zou komen bij het schenden van de 'Russische territoriale wateren'. Maar de waarschuwing bleef zonder gevolg.

Een gevechtsvliegtuig van het type Su-24 loste dan enkele namaakbommen op het traject dat het schip zou volgen en een grenspatrouilleschip loste waarschuwingsschoten om de Defender te dwingen de 'territoriale wateren' te verlaten. Wat het schip ook deed.

Na het incident heeft het Russische ministerie van Defensie de militaire attaché van de Britse ambassade in Moskou ontboden, aldus Sputnik News.

Volgens informatie van het Nederlandse ministerie van Defensie vaart de Defender samen met een groep marineschepen, inclusief het Nederlandse luchtverdedigings- en commandofregat de Evertsen.

Sebastopol op het schiereiland de Krim is sinds het einde van de achttiende eeuw een van de oudste en belangrijkste Russische marinehavens. In 1954 besloot de toenmalige leider van de Sovjet-Unie, Nikita Chroesjtsjov, de Krim bij Oekraïne te voegen. Na de ineenstorting van de Sovjet-Unie in 1991 bleef de Krim bij Oekraïne. In 2014 werd een pro-Russische president afgezet in Kiev en liepen de spanningen tussen de prowesterse en pro-Russische Oekraïners steeds verder op. Rusland zag in de crisis een kans de Krim terug te krijgen en lijfde het schiereiland in. Maar voor de meeste landen is de Krim met zijn kustwateren officieel nog steeds Oekraïens.

