Het Russische leger heeft dinsdag een nieuwe reeks manoeuvres gestart in de buurt van de Oekraïense grens en op het schiereiland de Krim. Aan de oefeningen nemen 6.000 militairen, jachtvliegtuigen en bommenwerpers deel, aldus de Russische persagentschappen.

Aan de oefeningen nemen de luchtmacht, de luchtafweertroepen en de Zwarte Zeevloot en Kaspische Vloot deel, zei Aleksander Dvornikov, de commandant van het zuidelijke militaire district. Volgens Dvornikov zijn de oefeningen bedoeld om de interoperabiliteit van de verschillende formaties te beoordelen. Het Russische staatsnieuwsagentschap Tass bericht dat aan de oefeningen van de luchtmacht 60 jachtvliegtuigen en bommenwerpers deelnemen, in vier regio's. Het gaat dan om het schiereiland de Krim, dat Rusland in 2014 heeft geannexeerd. Bedoeling is de actie van de marine en de luchtmacht te coördineren tijdens raketlanceringen. Daarnaast nemen 6.000 soldaten op bases in verschillende zuidelijk regio's deel aan de oefeningen, bedoeld om hun gevechtsparaatheid te controleren. De aankondiging van de oefeningen volgt enkele uren nadat het Kremlin de VS had beschuldigd van escalatie, omdat Washington duizenden soldaten in staat van paraatheid had gebracht.