Ruim 7 op de 10 Belgen zijn niet bereid om hun gedrag aan te passen uit zorg voor het milieu. Dat blijkt uit een studie van ING-econoom Steven Trypsteen in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos bij meer dan 1.000 landgenoten. De Belg is er wel van overtuigd dat er iets moet gebeuren om de klimaatproblematiek aan te pakken, maar kijkt hiervoor vooral naar de overheid, concludeert Trypsteen.

Dezelfde studie werd ook in een aantal andere landen uitgevoerd. Enkel Nederland scoort lager, met amper 23 procent van de inwoners die bereid zijn om het gedrag aan te passen om de klimaatproblemen aan te pakken. Duitsland (34 procent), Polen (38 procent), Spanje (46 procent) en zeker Turkije (62 procent) doen het beter. Het lijkt erop dat de Belg vooral naar de overheid kijkt voor oplossingen voor de klimaatverandering, zegt ING-econoom Steven Trypsteen.

Zo gaat 65 procent van de ondervraagde Belgen akkoord met de stelling dat economische herstelplannen moeten focussen op het versnellen van de shift naar een koolstofarme toekomst en vindt bijna 70 procent dat financiële overheidssteun aan bedrijven gepaard moet gaan met verplichtingen rond klimaatdoelstellingen.

Nog eens 56 procent zou graag meer beleid zien dat sectoren zoals offshore windenergie, elektrische voertuigen en koolstofarme industrieën meer subsidieert. 'Dit geeft aan dat de consument de factuur van de verduurzaming altijd liefst wil doorschuiven naar de belastingbetaler. Wat natuurlijk paradoxaal is, want de consument is een belastingbetaler', concludeert Trypsteen.

Dezelfde studie werd ook in een aantal andere landen uitgevoerd. Enkel Nederland scoort lager, met amper 23 procent van de inwoners die bereid zijn om het gedrag aan te passen om de klimaatproblemen aan te pakken. Duitsland (34 procent), Polen (38 procent), Spanje (46 procent) en zeker Turkije (62 procent) doen het beter. Het lijkt erop dat de Belg vooral naar de overheid kijkt voor oplossingen voor de klimaatverandering, zegt ING-econoom Steven Trypsteen. Zo gaat 65 procent van de ondervraagde Belgen akkoord met de stelling dat economische herstelplannen moeten focussen op het versnellen van de shift naar een koolstofarme toekomst en vindt bijna 70 procent dat financiële overheidssteun aan bedrijven gepaard moet gaan met verplichtingen rond klimaatdoelstellingen. Nog eens 56 procent zou graag meer beleid zien dat sectoren zoals offshore windenergie, elektrische voertuigen en koolstofarme industrieën meer subsidieert. 'Dit geeft aan dat de consument de factuur van de verduurzaming altijd liefst wil doorschuiven naar de belastingbetaler. Wat natuurlijk paradoxaal is, want de consument is een belastingbetaler', concludeert Trypsteen.