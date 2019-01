Ruim 50 ton cocaïne in beslag genomen in Antwerpen: verzesvoudiging

De inbeslagname van 50,1 ton cocaïne betekent een stijging van bijna 22 procent tegenover 2017. Sinds 2014, toen 8,1 ton cocaïne werd onderschept, is de vangst verzesvoudigd. De drugs komen in de eerste plaats uit Colombia, daarna volgen Brazilië, Ecuador, en Suriname.

De federale gerechtelijke politie (FGP) wijst in haar jaarverslag op een aantal mogelijke oorzaken voor de nieuwe toename aan inbeslagnames. Zo is er de productiestijging in de bronlanden en de hoge tolerantie voor cocaïnegebruik in de publieke opinie, maar ook de start van het Stroomplan in 2018. Dat houdt in dat verschillende diensten zoals politie, douane en parket nauwer samenwerken tegen drugssmokkel en -criminaliteit. Het drugsteam van de douane werd uitgebreid, er kwam een meldingsplatform voor verdachte handelingen in de haven en er werd meer geïnvesteerd in het uitwisselen van informatie met bron- en transshipmentlanden, klinkt het.

Dat Antwerpen simpelweg erg populair blijft bij drugssmokkelaars, blijkt ook uit grote inbeslagnames van voor Antwerpen bestemde drugs in buitenlandse aanvoerhavens.

Marihuana

Vaak is de in Antwerpen ontdekte cocaïne bestemd voor bendes die in Nederland actief zijn, maar de politie kon ook in verschillende dossiers organisaties oprollen die in België opereerden. Zo volgden de speurders een container waarin ze 443 kilo coke hadden gevonden naar een loods in Stabroek, die gehuurd bleek door een spookfirma speciaal om drugs vanuit Zuid-Amerika binnen te smokkelen. Er werden acht personen aangehouden en de politie kon de betrokkenen linken aan nog andere spookbedrijven en zelfs een advocaat die vermoedelijk betrokken was.

Ook op het vlak van marihuana (16,7 ton), precursoren of aanmaakstoffen (bijna 8 ton) en heroïne (4,4 ton) werden opvallend grote vangsten gedaan. De FGP Antwerpen startte ook vier dossiers op rond drugslabo's, twaalf rond dumpingsites voor afval van synthetische drugsproductie en vijf rond opslagplaatsen voor chemicaliën en hardware. Een van de opvallendste dossiers was de vondst van een operationeel synthetisch drugslab in een chalet in Vorselaar. Volgens de FGP ging het om het eerste omvangrijke drugslab dat in België werd aangetroffen waar naast amfetamine ook methamfetamine werd aangemaakt. Dat is vooral in Oost-Europa een populaire drug. Er werden een Belg en twee Nederlanders aangehouden en de speurders vonden een connectie naar Polen.