De douane heeft de afgelopen 42 dagen in totaal 27,64 ton cocaïne onderschept in de haven van Antwerpen. De tientallen in beslag genomen partijen kunnen rechtstreeks gelinkt worden aan het dossier Sky ECC, de versleutelde berichtendienst die gekraakt werd. Dat meldt het parket van Antwerpen. De ladingen hebben een straatwaarde van liefst 1,382 miljard euro. Recordvangst is een partij van bijna 11 ton die in de nacht van 2 op 3 april ontdekt werd.

Het gerechtelijk onderzoek naar Sky ECC was eind 2018 van start gegaan, nadat uit verschillende onderzoeken was gebleken dat criminelen steeds vaker gebruikmaken van cryptofoons, die met de encryptosoftware van Sky ECC waren uitgerust. Specialisten van de politie slaagden erin om de versleutelde berichtendienst te kraken. Een miljard berichten kon onderschept worden, waarvan al bijna de helft werd ontcijferd.

'In onderschepte berichten speelt de internationale smokkel van partijen cocaïne een prominente rol. Op basis van die data werden sinds 20 februari 2021 tientallen partijen cocaïne onderschept. Met een recordvangst in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 april van 10.964 kilogram cocaïne die ontdekt werd in een container op kaai 869. De drugs werden verdeeld over 9.842 pakken en zaten tussen een deklading blauw leder', zegt het parket van Antwerpen.

De diensten van de douane konden de afgelopen 42 dagen in samenwerking met de Federale Gerechtelijke Politie Antwerpen, het federaal parket en het parket Antwerpen in totaal 27,64 ton cocaïne in beslag nemen. Goed voor een totale straatwaarde van liefst 1,382 miljard euro. 'De onderzoeken naar de betrokkenen bij deze cocaïnedossiers lopen volop', aldus het parket.

