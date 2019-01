Ruim 23.000 Belgen roepen klimaatministers online op actie te nemen

Na een oproep van de beweging Act For Climate Justice hebben al ruim 23.000 Belgen de 4 klimaatministers van ons land 'aangesproken' over het klimaat. Dat blijkt donderdag, even na middernacht, op de website van de actie, www.wakupyourministers.be.