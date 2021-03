Vorig jaar hebben 215 werkzoekenden melding gemaakt van discriminerende ervaringen bij het solliciteren in het Brussels Gewest. Dat blijkt uit recente cijfers van de Brusselse arbeidsbemiddelingsdienst Actiris, die De Morgen en Le Soir konden inkijken.

Bijna de helft van de gevallen gaat over racisme. Op de tweede plaats strandt geloof of levensbeschouwing met ongeveer 21 procent. Ook vrouwen ondervinden meer nadelen bij het solliciteren dan mannen. Opvallend: zestig procent van de meldingen komt van mensen die in Brussel-centrum, Anderlecht en Molenbeek wonen.

'Niet de realiteit'

De werkelijke cijfers liggen wellicht hoger. Fatima Zibouh van Actiris Inclusive wijst erop dat dit de eerste keer is dat Actiris burgers probeert te bereiken om melding te doen.

'Het aantal meldingen is te laag', zegt ook Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFi). 'In het Brussels Gewest worden bijna jaarlijks honderdduizend arbeidsovereenkomsten getekend. Dat zou betekenen dat er bij minder dan 0,3 procent meldingen van discriminatie bij aanwerving zijn. Dat is niet de realiteit.'

