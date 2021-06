In het Dilserbos in Lanklaar is donderdag een rugzak met munitie aangetroffen, die zeer waarschijnlijk toebehoort aan terreurverdache Jürgen Conings.

Verschillende media hadden eerder al melding gemaakt van de vondst maar tot nog toe had het parket zich van elke commentaar onthouden.

'Op basis van de elementen die in de rugzak zijn aangetroffen, kunnen we zeggen dat de kans zeer groot is dat die toebehoorde aan Jürgen Conings', zegt federaal parketwoordvoerder Eric Van Duyse. 'De speurders schatten de kans op 80 tot 90%.'

Sinds 17 mei wordt met man en macht gezocht naar de geradicaliseerde militair, die er een extreemrechts gedachtegoed op nahoudt. Die dag was Conings niet naar huis teruggekeerd, waarna gebleken was dat hij onrustwekkende afscheidsbrieven had nagelaten en zware wapens had meegenomen uit de kazerne van Leopoldsburg. De 46-jarige Conings had de weken voordien ook bedreigingen geuit aan het adres van verschillende personen, onder wie viroloog Marc Van Ranst.

De voorbije weken werden grote delen van het Nationaal Park Hoge Kempen al doorzocht, nadat de wagen van Jürgen Conings was aangetroffen vlakbij het Dilserbos. Die zoekactie leverde echter geen concrete resultaten op, Conings bleef spoorloos.

Woensdag startte een nieuwe zoekactie en daarbij werd een zwarte rugzak gevonden, met onder meer wat eten en jachtmunitie. Die lag op ongeveer een kilometer van de plaats waar Conings' wagen was teruggevonden. Hoe lang de rugzak er lag, is niet duidelijk.

In het onderzoek naar de voortvluchtige is een onderzoeksrechter gevorderd voor poging tot moord in een terroristische context en voor inbreuken op de wapenwetgeving in een terroristische context.

