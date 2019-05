VRT-sportjournalist Ruben Van Gucht figureert in verkiezingsdrukwerk van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel (CD&V), zo meldt De Morgen. Dat mag niet van de VRT.

In de propaganda roemde Van Gucht volgens De Morgen de voormalige burgemeester van Puurs-Sint-Amands voor 'zijn hart voor sport'. Er stond ook een selfie bij van Van Gucht met de minister.

Volgens de openbare omroep was de sportjournalist er zich niet van bewust dat de foto voor verkiezingsdrukwerk gebruikt zou worden. Hij vroeg om de verspreiding stop te zetten.

'We hebben een gesprek gehad met Ruben. De regels zijn duidelijk', zegt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem. 'Journalisten moeten onafhankelijk zijn.' Voor VRT-medewerkers buiten de nieuwsredactie geldt dat er geen belangenvermenging mag zijn bij politiek engagement, legt Van Goethem uit. 'In principe gaan we niet ontmoedigen, maar er gebeurt wel overleg over.'