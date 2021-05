Vooruit-voorzitter Conner Rousseau gelooft dat werkgevers en werknemers er samen op vooruit moeten gaan. 'Ze moeten samen oplossingen zoeken zodat iedereen zijn fair deel van de vooruitgang kan krijgen.' Dat heeft hij zaterdag gezegd in een videofilm naar aanleiding van 1 mei.

Het loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers - en vooral het mislukken ervan - beheerst al enkele dagen de hoofdpunten van het nieuws. Rousseau komt daar zaterdagochtend op terug. Volgens de voorzitter van de Vlaamse socialisten staat België op een kantelpunt. 'We geloven dat werkgevers en werknemers er samen op vooruit moeten gaan', aldus Rousseau in het filmpje 'Conner on tour'.

Hij benadrukt dat hij geen conflictmodel wil. 'We moeten samen oplossingen zoeken zodat iedereen zijn fair deel van de vooruitgang kan krijgen, ook in een crisisjaar. Daar waar het mogelijk is niet alleen de aandeelhouders belonen maar ook de werknemers. Ze mogen alle twee vooruitgang boeken.'

Rousseau vindt ook dat de overheid een belangrijke rol te spelen heeft. 'Daar waar het niet kan, daar waar de economie de bedrijven en onze mensen zware klappen heeft gegeven, moeten we ondersteunen door een sterke overheid die de werknemers, de getroffen bedrijven en de zelfstandigen ondersteunt. Dat is nodig om jobs te redden en om zaken te redden.'

De overheid moet volgens de socialisten vooral investeren, ook om nieuwe jobs te creëren. 'Meer mensen moeten aan het werk kunnen om zo onze economie de stimulans te geven, waardoor we meer economische groei hebben die we dan kunnen herverdelen, voor iedereen die zijn best heeft gedaan.'

Hij herhaalt zijn claim met betrekking tot de internationale minimumbelasting van 21 procent. 'Vandaag betalen onze kleine zelfstandigen, onze werknemers en onze familiebedrijven de volle pot. Terwijl grote giganten vaak de welvaart hier komen leegzuigen om ze ergens anders te spenderen. Dat maakt onze dromen en onze jobs hier kapot. En het is vooral heel onrechtvaardig. Daarom moeten we ons volmondig achter die internationale minimumbelasting van 21 procent scharen.'

Tot slot herhaalt Rousseau dat de overheid moet blijven investeren in de gezondheidszorg. 'Heel wat mensen hebben het moeilijk. Heel wat mensen hebben door corona die zorg meer dan ooit nodig', benadrukt de Vooruit-voorzitter, die ook herhaalt dat er meer en betere loon- en arbeidsomstandigheden moeten komen voor mensen die werken in de zorg.

