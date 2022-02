Vooruit-voorzitter Conner Rousseau kan zich vinden in het openhouden van de twee jongste kerncentrales, maar wel enkel als zwart op wit kan worden aangetoond dat de energiefactuur dan goedkoper uitvalt. 'Momenteel is er niets dat daarop wijst, maar als iemand in de regering mij dat kan aantonen, dan hebben ze in mij een bondgenoot', klonk het woensdag op Villa Politica.

De werkgeversorganisaties lanceren woensdag een eensgezind pleidooi om de twee jongste kerncentrales in ons land alsnog open te houden. Een volledige kernuitstap in 2025 is niet te verantwoorden, vinden ze, onder meer omwille van de geopolitieke situatie maar ook omdat de sommige nog te bouwen gascentrales kampen met vergunningsproblemen. Dat zou de bevoorraadingszekerheid, maar ook de betaalbaarheid van de energiefactuur in het gedrang brengen.

Voor Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is dat laatste aspect het belangrijkste, benadrukte hij woensdag in Villa Politica. 'Momenteel is er niets dat daarop wijst, maar als in de regering iemand mij kan aantonen dat het openhouden van de twee jongste reactoren beter is voor de factuur van de mensen, dan hebben ze in mij een bondgenoot.' Dat is geen bocht, benadrukt zijn woordvoerder. 'We hebben atlijd gezegd dat betaalbaarheid op de eerste plaats staat. Dat was eind vorig jaar ook al ons standpunt.'

Intussen stijgt de druk in het dossier. De regering besliste vak voor kerst om door te zetten met de volledige kernuitstap, zoals het in het regeerakkoord staat, maar bouwde wel een evaluatiemoment in halverwege maart om te bekijken of er nog problemen zijn met de vergunningen van de nieuwe gascentrales. Pas als al die pistes doodlopen, komt de verlenging van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3 weer in het vizier. Premier Alexander De Croo achtte de kans eind voor jaar bijzonder klein dat het daartoe zou komen, maar intussen is de geopolitieke situatie wel veranderd en morren de werkgevers.

Open VLD

Volgens Willem-Frederik Schiltz, Open VLD-fractieleider in het Vlaams parlement, is het in elk geval te laat om de levensduur van de kerncentrales 'een beetje deftig te verlengen, tegen een beetje een deftige prijs'. Hij hamerde op Villa Politica op het belang van een omslag naar duurzame energie, 'die burgers zelf kunen opwekken, waardoor ze niet afhankleijk zijn van internationale markten en minder moeten verbruiken'. 'We mogen niet vergeten dat we erover moeten waken dat de burger zelf beter wordt van de energietransitie.'

Rousseau blijft intussen ook hameren op een structurele btw-verlaging op elektriciteit én gas naar 6 procent. De federale regering besliste enkele weken geleden om de btw op elektriciteit tijdelijk te verlagen om de energiefactuur te drukken, maar de socialisten willen sterker ingrijpen.

De werkgeversorganisaties lanceren woensdag een eensgezind pleidooi om de twee jongste kerncentrales in ons land alsnog open te houden. Een volledige kernuitstap in 2025 is niet te verantwoorden, vinden ze, onder meer omwille van de geopolitieke situatie maar ook omdat de sommige nog te bouwen gascentrales kampen met vergunningsproblemen. Dat zou de bevoorraadingszekerheid, maar ook de betaalbaarheid van de energiefactuur in het gedrang brengen. Voor Vooruit-voorzitter Conner Rousseau is dat laatste aspect het belangrijkste, benadrukte hij woensdag in Villa Politica. 'Momenteel is er niets dat daarop wijst, maar als in de regering iemand mij kan aantonen dat het openhouden van de twee jongste reactoren beter is voor de factuur van de mensen, dan hebben ze in mij een bondgenoot.' Dat is geen bocht, benadrukt zijn woordvoerder. 'We hebben atlijd gezegd dat betaalbaarheid op de eerste plaats staat. Dat was eind vorig jaar ook al ons standpunt.' Intussen stijgt de druk in het dossier. De regering besliste vak voor kerst om door te zetten met de volledige kernuitstap, zoals het in het regeerakkoord staat, maar bouwde wel een evaluatiemoment in halverwege maart om te bekijken of er nog problemen zijn met de vergunningen van de nieuwe gascentrales. Pas als al die pistes doodlopen, komt de verlenging van de reactoren van Doel 4 en Tihange 3 weer in het vizier. Premier Alexander De Croo achtte de kans eind voor jaar bijzonder klein dat het daartoe zou komen, maar intussen is de geopolitieke situatie wel veranderd en morren de werkgevers. Open VLDVolgens Willem-Frederik Schiltz, Open VLD-fractieleider in het Vlaams parlement, is het in elk geval te laat om de levensduur van de kerncentrales 'een beetje deftig te verlengen, tegen een beetje een deftige prijs'. Hij hamerde op Villa Politica op het belang van een omslag naar duurzame energie, 'die burgers zelf kunen opwekken, waardoor ze niet afhankleijk zijn van internationale markten en minder moeten verbruiken'. 'We mogen niet vergeten dat we erover moeten waken dat de burger zelf beter wordt van de energietransitie.'Rousseau blijft intussen ook hameren op een structurele btw-verlaging op elektriciteit én gas naar 6 procent. De federale regering besliste enkele weken geleden om de btw op elektriciteit tijdelijk te verlagen om de energiefactuur te drukken, maar de socialisten willen sterker ingrijpen.