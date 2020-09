'Er zullen heel sterke signalen nodig zijn van sommigen om het vertrouwen opnieuw te herstellen', zegt preformateur Conner Rousseau maandag nadat de koning het ontslag van hemzelf en Egbert Lachaert heeft geweigerd.

Het was duidelijk dat Rousseau, die ook SP.A-voorzitter is, doelde op MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Die had tijdens het weekend kwaad bloed gezet bij de andere Vivaldi-onderhandelaars door enkele uitspraken in een interview met het weekblad Humo.

'Ik ben enorm teleurgesteld als ik zie dat bepaalde actoren op enkele dagen voor een akkoord, in plaats van vooruit te gaan, achteruit gaan door terug te komen op afspraken, mensen te bruskeren en partijen te provoceren', zei Rousseau. 'Ik begrijp met de beste wil van de wereld niet waarom iemand dit project nog zou willen doen mislukken.'

Vertrouwen

De preformateur gaf aan dat hij van heel wat partijen het signaal had gekregen dat er geen vertrouwen meer was. Daarom boden hij en Lachaert hun ontslag aan de koning aan, die dat evenwel weigerde en hen opriep het werk voort te zetten.

Tegelijkertijd vroeg de koning de betrokken partijen zo snel mogelijk het vertrouwen te herstellen. 'Het leek me vanmorgen onmogelijk dat vertrouwen te herstellen. Maar als de koning dat vraagt, wil ik proberen dat onmogelijke terug mogelijk te maken', reageert de SP.A-voorzitter.

Rousseau zegt vereerd te zijn dat hij opnieuw het vertrouwen kreeg van de vorst en zal verder oplossingen zoeken 'met iedereen die wil, maar ook enkel met wie nog wil. Om het gebroken vertrouwen te herstellen, zullen er heel sterke signalen nodig zijn van sommigen'. Hij hoopt dat er nu een einde komt 'aan de onzin, de spelletjes en het saboteren. De speeltijd is voorbij.' (Belga)

