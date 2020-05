SP.A-voorzitter Conner Rousseau bevestigt zaterdagnamiddag aan Belga dat hij samen met zijn PS-collega Paul Magnette vorige week een reeks informele contacten is gestart met zijn collega-partijvoorzitters over de vorming van een nieuwe regering. Hij bevestigt daarmee een bericht van Het Nieuwsblad.

Ook de woordvoerder van de PS bevestigde dat beide socialistische partijvoorzitters gesprekken zijn gestart met hun collega's over hoe zij het einde van de volmachtenperiode zien. Magnette en Rousseau hebben reeds vier partijvoorzitters gezien tijdens de voorbije week. Vier anderen worden volgende week verwacht, aldus nog de PS-woordvoerder, zonder namen te noemen.

'Gezien het mogelijk einde van de volmachten in juni, is het logisch dat de socialistische familie, de grootste van het land, het initiatief neemt', voegt hij eraan toe. Het gaat niet om politieke onderhandelingen over de vorming van een nieuwe regering, verduidelijkt hij nog. Het gaat eerder om 'informele ontmoetingen' om te horen hoe de andere voorzitters de toekomst zien.

Dat Conner Roussau en Paul Magnette samen actie ondernemen kan vreemd lijken, na hun clash midden maart. De PS-voorzitter veegde toen voor de televisiecamera's de vorming van een noodregering van tafel, zonder Rousseau, die aan de basis lag van die piste, vooraf te verwittigen.

De SP.A-voorzitter stak toen zijn ontgoocheling niet onder stoelen of banken en was erg hard voor zijn PS-collega. De brokken lijken intussen gelijmd.

