Er wordt in het najaar een algemeen en permanent rook- en vuurverbod ingevoerd in alle Vlaamse bossen en natuurgebieden. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) beslist, zo melden de kranten van Mediahuis.

De maatregel moet een ­dubbel effect teweegbrengen: minder brandgevaar én minder sigaretten­peuken in de natuur. Een vuurtje stoken zal wel nog mogen in afgebakende kampvuurplaatsen.

'Er zullen steeds vaker lange periodes van droogte voor­komen', zegt Demir. 'Het gevolg is een verhoogde kans op brandgevaar.' De minister verwijst naar incidenten eerder dit jaar: eind april ging na een militaire schietoefening in Brecht 570 hectare natuurgebied in vlammen op. Een maand later werd de Kalmthoutse heide getroffen door een zware brand.

