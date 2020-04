Rond de 10.000 afgenomen tests per dag in België

Sinds midden vorige week schommelt het aantal afgenomen COVID-19-tests in België rond de 10.000 per dag. Donderdag werden zelfs 11.934 gevalideerde testresultaten genoteerd op één dag. Dat laat bevoegd minister Philippe De Backer zaterdagavond weten. De capaciteit wordt intussen verder opgevoerd naar meer dan 25.000 tests per dag.

4 Keer gedeeld

Keer gedeeld













© Belga

Er zijn meer dan 110.000 volledige testkits uitgestuurd naar de zorginstellingen. Daarvan zijn meer dan 90.000 tests afgenomen en geregistreerd. Meer dan 65.000 daarvan hebben een gevalideerd resultaat. Het resultaat van de tests in de zorginstellingen: 89,8 procent test negatief en 9,9 procent positief. 'Er blijkt een duidelijk dalende trend van het aantal positieve gevallen in de geteste centra over de afgelopen dagen', luidt het. De voorbije dagen zijn er ook bijna 24 miljoen chirurgische maskers geleverd. Dat brengt het totaal aantal geleverde op meer dan 53 miljoen. Er zijn meer dan 20 miljoen chirurgische maskers verdeeld op het terrein. Er zijn meer dan 110.000 volledige testkits uitgestuurd naar de zorginstellingen. Daarvan zijn meer dan 90.000 tests afgenomen en geregistreerd. Meer dan 65.000 daarvan hebben een gevalideerd resultaat. Het resultaat van de tests in de zorginstellingen: 89,8 procent test negatief en 9,9 procent positief.'Er blijkt een duidelijk dalende trend van het aantal positieve gevallen in de geteste centra over de afgelopen dagen', luidt het. De voorbije dagen zijn er ook bijna 24 miljoen chirurgische maskers geleverd. Dat brengt het totaal aantal geleverde op meer dan 53 miljoen. Er zijn meer dan 20 miljoen chirurgische maskers verdeeld op het terrein.