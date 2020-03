Rode Kruis-Vlaanderen zoekt dringend extra helpende handen om zijn steun aan de overheid te blijven garanderen.

Rode Kruis-Vlaanderen zoekt dringend extra helpende handen om zijn steun aan de overheid te blijven garanderen. Het gaat om mensen die logistieke ondersteuning kunnen bieden: onthaaltaken bij pretriage aan de ingang huisartsenposten, logistieke steun aan woonzorgcentra, het bemannen van een callcenter, etc. Ook voor de bloedinzamelingen zoekt de organisatie vrijwilligers, die er onder andere op toezien dat de hygiënemaatregelen worden nageleefd.

Praktische hulp

Rode Kruis-Vlaanderen is de grootste vrijwilligersorganisatie van België. Van zijn meer 13.000 vrijwilligers zijn er zo'n 6.500 vrijwilligers actief in de Hulpdienst en Dringende Sociale Interventie. Deze vrijwilligers zetten zich vandaag de dag al in om het land te helpen in zijn strijd tegen corona. Daarnaast gaat het Rode Kruis nu ook op zoek naar mensen die zich tijdelijk willen engageren om snel praktische hulp te kunnen bieden.

Online aanmelden

Geïnteresseerden worden warm opgeroepen om zich online aan te melden via www.rodekruis.be/crisisvrijwilliger . Na de aanmelding worden de vrijwilligers toegevoegd aan een WhatsAppgroep en een mailinglijst. Zo worden ze snel op de hoogte gebracht van concrete aanvragen die binnenkomen en kan de hulp efficiënt georganiseerd worden. Als crisisvrijwilliger beslis je altijd zelf of je op een vraag ingaat of niet - het essentiële element van vrijwilligerschap wordt dus steeds gerespecteerd.

Voorwaarden

Om je te kunnen aanmelden, ben je ten laatste geboren in 2004 en ben je jonger dan 60. Uiteraard verkeert wie zich aanmeldt in goede gezondheid en behoort men niet tot de risicogroep: personen met diabetes, met hartziekten, long- of nieraandoeningen of mensen met een verzwakt immuunsysteem melden zich beter niet aan. Om ook écht te kunnen helpen, kan je je minstens een halve dag per week vrij maken.

Rode Kruis-Vlaanderen zoekt dringend extra helpende handen om zijn steun aan de overheid te blijven garanderen. Het gaat om mensen die logistieke ondersteuning kunnen bieden: onthaaltaken bij pretriage aan de ingang huisartsenposten, logistieke steun aan woonzorgcentra, het bemannen van een callcenter, etc. Ook voor de bloedinzamelingen zoekt de organisatie vrijwilligers, die er onder andere op toezien dat de hygiënemaatregelen worden nageleefd. Praktische hulpRode Kruis-Vlaanderen is de grootste vrijwilligersorganisatie van België. Van zijn meer 13.000 vrijwilligers zijn er zo'n 6.500 vrijwilligers actief in de Hulpdienst en Dringende Sociale Interventie. Deze vrijwilligers zetten zich vandaag de dag al in om het land te helpen in zijn strijd tegen corona. Daarnaast gaat het Rode Kruis nu ook op zoek naar mensen die zich tijdelijk willen engageren om snel praktische hulp te kunnen bieden. Online aanmeldenGeïnteresseerden worden warm opgeroepen om zich online aan te melden via www.rodekruis.be/crisisvrijwilliger . Na de aanmelding worden de vrijwilligers toegevoegd aan een WhatsAppgroep en een mailinglijst. Zo worden ze snel op de hoogte gebracht van concrete aanvragen die binnenkomen en kan de hulp efficiënt georganiseerd worden. Als crisisvrijwilliger beslis je altijd zelf of je op een vraag ingaat of niet - het essentiële element van vrijwilligerschap wordt dus steeds gerespecteerd. VoorwaardenOm je te kunnen aanmelden, ben je ten laatste geboren in 2004 en ben je jonger dan 60. Uiteraard verkeert wie zich aanmeldt in goede gezondheid en behoort men niet tot de risicogroep: personen met diabetes, met hartziekten, long- of nieraandoeningen of mensen met een verzwakt immuunsysteem melden zich beter niet aan. Om ook écht te kunnen helpen, kan je je minstens een halve dag per week vrij maken.