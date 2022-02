Volgende week wordt de Bloedserieuscampagne afgetrapt in verschillende studentensteden. Gedurende een maand worden 27 momenten in studentensteden ingepland waarbij studenten bloed kunnen doneren. Op die manier hoopt Rode Kruis-Vlaanderen 5.000 donaties te verzamelen en studenten kennis te laten maken met bloed geven.

Het idee van Bloedserieus is dubbel: studenten op een laagdrempelige manier laten kennis maken met bloed geven én de bloedvoorraad op peil houden. In het voorjaar 2021 was Bloedserieus goed voor 4.545 bloeddonaties door studenten. Dit jaar mikt Rode Kruis-Vlaanderen samen met de studenten dop 5.000 donaties of zo'n 10 procent meer.

In zes studentensteden worden hiervoor tussen 22 februari en 23 maart 27 momenten ingepland waarop bloed kan gegeven worden. De aftrap wordt gegeven op maandag 22 februari in Kortrijk (Vives Forum en Kulak). Daarna volgen Gent (gebouwen UGent en het donorcentrum in Gent), Diepenbeek (gebouwen van de Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek), Antwerpen (Stadscampus Universiteit Antwerpen en het donorcentrum in Edegem), Leuven (Ladeuzeplein en stadion van OHLeuven) en Brussel (VUB Elsene, Erasmus en het donorcentrum in Brussel).

Voor een aantal studenten is dit al een 'goede gewoonte' voor anderen wordt het de eerste keer. Maar dat is net de bedoeling van Bloedserieus. Jaarlijks valt zo'n tien procent van de donoren af wegens verhuis, tijdsgebrek, ziekte, overlijden enz. Met Bloedserieus hoopt Rode Kruis-Vlaanderen letterlijk op nieuw bloed van studenten die nog een lange carrière als donor voor de boeg hebben. Als extra motivatie krijgen de studenten-donoren achteraf een goodiebag. Een afspraak maken kan via www.bloedserieus.be.

