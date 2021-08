'Deze ramp is uniek in zijn grootte en we merken dat er vanuit de bevolking een massaal hulpaanbod is, zowel financieel als wat betreft goederen en voedsel', zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis-Vlaanderen.

Via het gezamenlijke rekeningnummer dat Rode Kruis-Vlaanderen en Croix Rouge de Belgique hebben geopend, werd al zo'n dertig miljoen euro ingezameld.

'Van die 30 miljoen werd reeds 1,5 miljoen euro besteed aan de aankoop van typische noodhulpgoederen zoals zaklampen, bedden, maaltijden, hygiënekits, opvangtenten, eerste medische hulp, psychologische ondersteuning enz. De lokale overheden moeten ons helpen bij het toewijzen van die budgetten en aangeven welke noden er zijn. Zij hebben een beter zicht op de situatie en nood van hun inwoners.'

Ook de komende weken zal het Rode Kruis transparant blijven communiceren over hoe de ingezamelde bedragen worden besteed.

Tot 15 augustus zullen zo'n 2.000 crisisvrijwilligers zijn ingezet. Rode Kruis-Vlaanderen vraagt de mensen die zich via het platform aanboden om te gaan helpen om zeker beschikbaar te blijven. 'De inzet van vrijwilligers zal zeker nog weken, wellicht maanden nodig zijn.'

Voor de toekomst wil Rode Kruis-Vlaanderen dat de analyse gemaakt wordt hoe deze ramp is aangepakt en wat beter had gekund. 'Nu op elkaar schieten, haalt niets uit. We moeten nu maximaal hulp bieden aan mensen in nood. Daarna moeten we bekijken hoe de huidige structuren werken en hoe er betere communicatielijnen kunnen worden opgezet om alles vlotter aan te pakken. Voor het eerst zien we ook een grote bereidheid van burgers om te helpen bij een ramp. Het is belangrijk dat we naar de toekomst toe beter met hen communiceren om frustraties te vermijden.'

