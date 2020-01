Veel Vlamingen willen de slachtoffers van de bosbranden in Australië steunen. Dat zegt Rode Kruis Vlaanderen, dat op zijn website een link heeft gezet naar de donatiepagina van het Australische Rode Kruis.

In Nederland heeft de hulporganisatie een nationaal rekeningnummer geopend, omdat veel Nederlanders wilden helpen. Ook veel Vlamingen zijn bereid om te helpen, zegt woordvoerster Ine Tassignon van Rode Kruis Vlaanderen. Een Belgisch rekeningnummer komt er voorlopig echter niet. De reden is dat het Australische Rode Kruis nog geen internationale steun heeft gevraagd.

'Mochten ze nog om hulp vragen, kunnen we alsnog een noodrekeningnummer starten', luidt het. 'We geven mensen wel de kans om rechtstreeks te storten op de rekening van het Australische Rode Kruis, via een verwijzing op onze website', zegt Tassignon. Het belangrijkste verschil is dat de rechtstreekse storting in Australische dollar gebeurt en dat er een kredietkaart of Paypal-account voor nodig is.