Het Rode Kruis gaat testen uitvoeren op mogelijke coronapatiënten. Zo wil het de druk op ziekenhuislaboratoria verlichten.

Dat laat de organisatie weten in een persbericht. 'Naast vrijwilligers die ingeschakeld worden om zieke personen te vervoeren en de ondersteuning bij logistieke taken in de zorgsector, zal de organisatie helpen bij het testen van patiënten op COVID-19', klinkt het. 'Het gaat om neus- en keelstalen die ziekenhuizen van patiënten worden afgenomen die mogelijk besmet zijn.'

Op 24 uur tijd kan het centraal donorlaboratorium van het Rode Kruis ongeveer 400 stalen verwerken, waardoor de ziekenhuislaboratoria ontlast worden en zich op andere taken kunnen concentreren. 'De eigen dagelijkse werking van het Rode Kruis blijft wel gegarandeerd', aldus de organisatie. 'Veilig en voldoende bloed voorzien blijft de hoofdactiviteit en topprioriteit.'

Wel blijft het Rode Kruis oproepen op om bloed te doneren. Zo dreigt er momenteel een tekort voor de bloedgroep AB-, een zeer zeldzame bloedgroep. 'Zolang je je gezond voelt en de hygiënemaatregelen (afstand, handen wassen, nies- en hoesthygiëne, etc.) strikt opvolgt kan je bloed blijven doneren', klinkt het bij de organisatie. 'Er is geen wetenschappelijk bewijs dat het coronavirus - net als alle andere respiratoire virussen via het bloed wordt overgedragen.'

