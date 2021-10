De Algemene Raad van het Riziv heeft maandag het licht op groen gezet voor de begroting van de gezondheidszorg voor 2022. Het budget bedraagt volgend jaar ruim 36 miljard euro.

Twee weken geleden zette het Verzekeringscomité van het Riziv het licht al op groen. Maandag was het de beurt aan de Algemene Raad. In totaal bedraagt het budget volgend jaar ruim 36 miljard euro. De uitgaven stijgen in 2022 met 4,2 procent of 1,460 miljard euro, de uitzonderlijke kosten van de coronapandemie en de Covid-provisies niet meegerekend. Voor de terugbetaling van zorg wordt meer dan 31 miljard euro voorzien.

De begroting van de gezondheidzorg volgt een groeinorm van 2,5 procent, zoals voorzien in het federale regeerakkoord. De verhoging van die norm maakt een budget van 123,6 miljoen euro vrij om een aantal nieuwe initiatieven te financieren, zoals preventietrajecten rond kinderen met obesitas, perinatale zorg voor kwetsbare vrouwen en zorg voor jongeren met ernstige eetstoornissen of in crisissituaties. Daarnaast kan daarmee ook de toenemende zorgvraag worden gefinancierd.

Daarnaast wordt de maximumfactuur voor mensen met de laagste inkomens verlaagd tot 250 euro, wordt het verbod op de derdebetalersregeling afgeschaft en komt er een betere vergoeding van de vervoerskosten voor kankerpatiënten. Voor tandheelkundige zorg komt er onder meer een betere terugbetaling, onder meer voor implantaten en kronen. Daarmee wil de overheid vermijden dat mensen een tandartsbezoek uitstellen of zelfs schrappen vanwege de hoge kostprijs. De begroting vertrekt nu naar de verschillende overlegorganen binnen het Riziv. Voor 31 december van dit jaar moeten de tariefafspraken en de verschillende deelakkoorden en overeenkomsten rond zijn.

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke reageert tevreden. 'Het budget gezondheidszorg 2022 bevat investeringen en maatregelen voor een nog betere toegang tot zorg en is het bewijs dat het overlegmodel in ons land nog altijd werkt', zegt de Vooruit-vicepremier. 'Gezondheid is ons allerhoogste goed, onze gezondheidszorg is van onschatbare waarde. Dat heeft de coronacrsiis meer dan ooit aangetoond. Investeren in gezondheidszorg, is dan ook investeren in ons allen.'

