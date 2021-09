River Cleanup wil op 18 september vijfduizend mensen op de been brengen in ons land om rivieren schoon te maken. Dat is meer dan ooit nodig, zegt de organisatie, want door de overstromingen kwam 1,5 miljoen ton afval in onze waterlopen terecht.

Tijdens de grote wereldwijde opruimactie ruimen miljoenen mensen in meer dan 150 landen drijvend zwerfvuil op. Ook in België staat een opruimactie gepland, onder meer in Gent, Antwerpen, Leuven en Dendermonde. In Gent wordt er met kajaks naar vuilnis gezocht, en radiozender MNM zendt de hele dag uit vanop het Houtdok.

Ook onder meer World Cleanup Day Belgium, Mooimakers en Be WaPP/Wallonie Plus Propre zetten hun schouders onder de actie.

Overstromingen

De gevolgen van de recente dodelijke overstromingen maken die acties nog essentiëler, zegt River Cleanup. Geschat wordt dat er zo'n 1,5 miljoen ton afval en puin in onze waterlopen is beland. Daarom zijn er bijkomende opruimacties op zaterdag 25 september in Namen en op 26 september in Pepinster.

Maar de organisatie wil ook vrijwilligers aanzetten om zelf een actie op te zetten bij een rivier of waterloop in de buurt via river-cleanup.org, met het gezin, vrienden, collega's of eender wie. River Cleanup mikt op minstens honderd locaties in België en hoopt meer dan vijfduizend Belgen te mobiliseren.

Sinds de overstromingen heeft River Cleanup al meer dan twintig acties opgezet. Nog tot eind oktober kunnen vrijwilligers elke dinsdag en donderdag met bussen vanuit Antwerpen en Leuven meehelpen in de getroffen gebieden.

