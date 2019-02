Rik Torfs sprak met auteur Karen Armstrong: 'Het geloof is te wetenschappelijk geworden'

Karen Armstrong woont in Islington, in het centrum van Londen. Haar rijtjeshuis is niet groot en toch is het onbetaalbaar - anders dan twintig jaar geleden, toen ze het kocht. In de buurt bevinden zich verschillende koffiebars. Om te bevestigen dat ze hip zijn, ben ik onvoldoende in de materie ingevoerd, maar ze zitten overvol. Young professionals kijken zij aan zij, nauwelijks van elkaars aanwezigheid notitie nemend, naar een scherm. Zoals priesters voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) ieder aan een zijaltaar solitair de mis lazen, helemaal op zichzelf gericht. Ach, religie.

...