Rik Torfs bedenkt vijf taken voor een Theoloog des Vaderlands: 'Verlies u niet in wazige theorieën'

In Nederland bestaat hij sinds 2011: de Theoloog des Vaderlands, een ambassadeur van zijn vak. In België is er vooralsnog geen sprake van, maar welke taken zouden er bij ons voor zo'n man of vrouw weggelegd zijn? Kerkjurist Rik Torfs bedacht er vijf.