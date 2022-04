Veertig van de 500 rijkste Fransen participeren voor 20 miljard euro in Belgische bedrijven. Ongeveer de helft van hen kiest ervoor om zich in België te domiciliëren. Dat schrijft De Tijd zaterdag.

Tien van de honderd rijkste Franse individuen of families hebben belangen ter waarde van 15 miljard euro in ondernemingen met zetel in België. Dat blijkt uit een onderzoek van L'Echo. De krant vertrok van de rangschikking van de grootste 500 Franse fortuinen volgens het tijdschrift Challenges.

Daar komt nog eens 5 miljard euro bij wanneer ook de namen meegeteld worden die tussen de honderdste en de vijfhonderdste plaats op de lijst prijken. In totaal participeren veertig van de 500 rijkste Fransen voor 20 miljard euro in Belgische bedrijven. Ongeveer de helft van hen is in België gedomicilieerd.

Die Franse interesse in ons land is nog altijd het gevolg van de zogenaamde rijkentaks, die de voormalige Franse president François Hollande invoerde. De meest in het oog springende naam is die van Bernard Arnault, de topman van de luxeholding LVMH. Hij probeerde zich te naturaliseren tot Belg, maar dat stootte op immens veel kritiek in Frankrijk, dus krabbelde hij terug. Dat neemt niet weg dat een deel van zijn kapitaal naar België stroomde.

