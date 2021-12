Wie halsstarrig weigert een verkeersboete te betalen, ziet straks automatisch haar of zijn rijbewijs ingetrokken.

Dat melden de kranten van Mediahuis.

Een kleine groep snelheidsduivels slaagt er nog steeds in onder hun boete uit te geraken. Voor die groep scherpt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) de wetgeving rond het intrekken van het rijbewijs verder aan.

Het intrekken van het rijbewijs van wanbetalers kon nu al, maar de procedure vereiste samenwerking van verschillende overheidsdiensten. De bedoeling is die procedure rond het schorsen van het recht op sturen automatisch te laten gebeuren.

'Stap voor stap zijn we bezig de volledige procedure voor verkeersboetes te automatiseren', zegt Sharon Beavis, woordvoerder van de FOD Justitie. 'Dit is nu al gebeurd voor de onmiddellijke inning, de minnelijke schikking en ook het bevel tot betalen.'

Van de jaarlijks zowat 4,5 miljoen verkeersboetes in België wordt vandaag zo'n 93 procent uiteindelijk geïnd of betaald, wat in vergelijking met enkele jaren geleden een enorme verbetering is. Van Quickenborne hoopt niettemin de resterende 7 procent - zo'n 300.000 onbetaalde boetes - ook te gelde te kunnen maken.

Dat melden de kranten van Mediahuis.Een kleine groep snelheidsduivels slaagt er nog steeds in onder hun boete uit te geraken. Voor die groep scherpt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) de wetgeving rond het intrekken van het rijbewijs verder aan. Het intrekken van het rijbewijs van wanbetalers kon nu al, maar de procedure vereiste samenwerking van verschillende overheidsdiensten. De bedoeling is die procedure rond het schorsen van het recht op sturen automatisch te laten gebeuren. 'Stap voor stap zijn we bezig de volledige procedure voor verkeersboetes te automatiseren', zegt Sharon Beavis, woordvoerder van de FOD Justitie. 'Dit is nu al gebeurd voor de onmiddellijke inning, de minnelijke schikking en ook het bevel tot betalen.' Van de jaarlijks zowat 4,5 miljoen verkeersboetes in België wordt vandaag zo'n 93 procent uiteindelijk geïnd of betaald, wat in vergelijking met enkele jaren geleden een enorme verbetering is. Van Quickenborne hoopt niettemin de resterende 7 procent - zo'n 300.000 onbetaalde boetes - ook te gelde te kunnen maken.