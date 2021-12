Wie zijn rijbewijs wil halen, zal in 2022 iets dieper in de buidel moeten tasten. De tarieven voor het theorie- en het praktijkexamen worden geïndexeerd, zo blijkt uit het tarievenoverzicht op de website van de bevoegde instantie, Goca Vlaanderen.

Wat betreft het rijbewijs B - om een personenwagen te besturen - kost het theorie-examen vanaf 1 januari 16 euro (tegen 15 euro in 2021). De prijs voor het praktijkexamen stijgt van 41 naar 43 euro. Ook in de andere categorieën gaan de tarieven omhoog. De prijs van een volledig praktijkexamen voor een bromfietsrijbewijs (categorie AM) stijgt bijvoorbeeld van 10 naar 11 euro. En het volledige praktijkexamen om een motorrijbewijs (categorie A) te halen, kost 39 euro in 2022, een stijging met een euro. Daarbij komt nog de kost van het volgvoertuig (van 20 naar 21 euro).

