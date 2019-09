Mohamed Ridouani heeft beslist om zich geen kandidaat te stellen voor het voorzitterschap van de SP.A. Dat zegt hij aan Belga. Ridouani wil Leuvens burgemeester blijven. 'Het is een eer dat zoveel mensen me dit vragen, maar het voorzitterschap impliceert in onze partij dat ik Leuven zou moeten opgeven', aldus Ridouani.

Ridouani wil het vertrouwen niet schaden van de Leuvenaars die hem nog maar net tot hun burgemeester hebben aangesteld. 'Ik heb aan de mensen die voor mij gestemd hebben een progressief project beloofd en dat zal ik ook waarmaken, zodat Leuven een voorloper blijft van samenwerking, hoop en vooruitgang. Bovendien is het burgemeesterschap mijn droomjob. Er zijn in de politiek weinig mandaten waar je zo verbonden bent met mensen en rechtstreeks zoveel kan betekenen.'

'Ik zal mij vanuit Leuven echter ook breder inzetten voor een Vlaanderen waar iedereen de kans heeft om vooruit te geraken en waar geen plaats is voor polarisering. In deze bewogen tijd van onzekerheid is er nood aan leiders die verbinden in plaats van verdelen. We zullen het gevaarlijke extreemrechts en de versmachtende greep van het globale neoliberalisme moeten counteren met een vernieuwd geloof in vooruitgang. De partij kan daarbij op mijn loyale medewerking rekenen', aldus Ridouani.

Ook Kamerlid Yasmine Kherbache doet het niet

SP.A-Kamerlid Yasmine Kherbache wordt niet de nieuwe voorzitter van de Vlaamse socialisten. 'Ik overweeg niet om mij kandidaat te stellen voor het voorzitterschap', zegt ze. Kherbache werd eerder samen met onder meer Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani en Kamerfractieleidster Meryame Kitir genoemd als mogelijke opvolgster voor huidig voorzitter John Crombez, maar alle drie laten ze de kelk aan zich voorbijgaan.

Conner Rousseau: 'Nog niets beslist'

Intussen wordt duchtig getrokken aan de mouwen van Vlaams fractieleider Conner Rousseau. Maar 'ik heb nog niets beslist', klinkt het bij de twintiger.

De 33-jarige Hannes De Reu is voorlopig de enige officiële kandidaat-voorzitter bij de Vlaamse socialisten. De relatief onbekende De Reu werkte voornamelijk achter de schermen bij SP.A, op het kabinet van Johan Vande Lanotte en op het partijhoofdkwartier, waar hij onder meer instond voor de campagne achter de voorzittersverkiezingen die Crombez in 2015 op het zadel hesen.

De officiële procedure voor de voorzittersverkiezingen is pas gisteren/maandag opgestart. Geïnteresseerden hebben nog tot 4 oktober om een kandidatuur in te dienen. Huidig voorzitter John Crombez liet voorlopig nog niet in zijn kaarten kijken.