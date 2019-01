Reynders wil 'maximale druk' internationale gemeenschap op Congolese autoriteiten

In de Democratische Republiek Congo trokken de kiezers op 30 december naar de stembus om een opvolger voor president Joseph Kabila te kiezen, en parlementsleden en provincieraadsleden. Vijf dagen later heeft de kiescommissie Céni nog steeds geen enkel resultaat bekendgemaakt. De publicatie was oorspronkelijk voorzien voor zondag, maar die deadline zou opnieuw uitgesteld kunnen worden. 'Wat ook het resultaat is, het moet gepubliceerd worden. Wat ook de naam van de nieuwe president is, die moet meegedeeld worden, zelfs al gaat het in de richting van een andere kandidaat dan die van de machthebbers', zo verklaarde Reynders vrijdag aan Belga.

Later op de dag buigt de VN-Veiligheidsraad zich over de kwestie. België is sinds begin deze maand niet-permanent lid. Volgens Reynders zijn verscheidene internationale spelers, zoals de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Afrikaanse Unie, de violen aan het stemmen over de houding die ze moeten aannemen ten aanzien van de situatie in Congo. De Verenigde Staten riepen de autoriteiten donderdag alvast op om de keuze van de Congolese kiezers te 'respecteren' en 'exacte' resultaten te publiceren. Washington vroeg ook om het mobiel internet te herstellen. Dat is sinds maandag onderbroken.