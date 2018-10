Reynders weigert Spaanse ambassadeur op het matje te roepen op vraag van Bourgeois

Bourgeois wil dat zijn federale collega Spanje wijst op de vrijheid van meningsuiting en de scheiding der machten. Dat antwoordde hij in het Vlaams Parlement op vragen van Jan Van Esbroeck (N-VA), Ward Kennes (CD&V), Chris Janssens (Vlaams Belang) en Rik Daems (Open VLD).

Het gaat in de ogen van de minister-president immers niet louter om een zaak tussen Vlaanderen en Spanje. 'Dit speelt ook tussen België en Spanje. Onze diplomaat is daar geaccrediteerd via de Belgische ambassade.'

Bourgeois zei dat Reynders op zijn vraag ingaat, maar die ontkent dat via zijn woordvoerder.

Diplomatieke rel

Spanje liet dinsdag weten de diplomatieke banden met Vlaanderen te verbreken. Aanleiding zijn de uitspraken van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) in een brief aan de voormalige voorzitster van het Catalaanse parlement Carme Forcadell en een speech die Peumans hield bij de opening van een fototentoonstelling.

In die toespraak, in aanwezigheid van voormalig Catalaans minister-president Carles Puigdemont, maakte Peumans volgens Madrid een referentie aan Bosnië.

Peumans had het in zijn speecht weldegelijk over Bosnië, maar de vergelijking met Catalonië gebeurde niet letterlijk. Zo klonk het:

Een paar jaar eerder toonden we hier 'Sources of Life', een fototentoonstelling waarmee het drama van Srebrenica in herinnering gebracht werd door Vlaamse leerkrachten die in die Bosnische stad werkzaam zijn. Vooral met die laatste tentoonstelling heeft 'De Stembusrevolutie', die hier vandaag geopend wordt, veel gemeen. In beide gevallen gaat het om een fotografische getuigenis. Beide projecten vormen de vrucht van samenwerking tussen Vlaanderen en een buitenlandse regio, in dit geval Catalonië. Beide projecten brengen ons in herinnering hoe belangrijk een parlementaire democratie wel is. Vooral voor dat laatste wil ik mijn speciale dank richten tot de bedenkers en de uitvoerders van de kunstwerken.

'Dit is een zeer zwaar diplomatiek incident', zei Bourgeois woensdag in het parlement. 'Dit is naar mijn aanvoelen ongezien in de Europese Unie. Het is bij mijn weten nooit gebeurd sinds de oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in 1952 en zelfs niet sinds 1945. Dit is de zwaarste sanctie, die normaal getroffen wordt als een diplomaat zich misdragen heeft. Het gaat dan om misdrijven, spionage, enzovoort. Niets van dat alles is hier van toepassing natuurlijk.'

Bourgeois heeft de Spaanse ambassadeur al bij hem uitgenodigd, maar die verblijft momenteel niet in Brussel. De afspraak zou nu vrijdag plaatsvinden.

Reacties

Het pleidooi van Bourgeois kreeg bijval van alle partijen in het Vlaams Parlement. Chris Janssens noemde Peumans 'een aimabele pacifist, die net zou moeten worden geprezen omdat hij als een van de weinige politici de moed heeft om de mensenrechtenschendingen in Spanje te veroordelen'.

Rik Daems vond wel dat het duidelijk moet zijn als de voorzitter van het Parlement een persoonlijke mening geeft. 'Dat is een verschil met de mening van een voorzitter van een instelling, namens die instelling.'

Voor Björn Rzoska van Groen hoeft dat niet. 'De groene fractie steunt u in uw blijvend protest tegen opgesloten parlementsleden. Ik maak zelfs het onderscheid niet tussen u als persoon en u als voorzitter.'