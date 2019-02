Reynders: 'Sluit Belgische luchtsteun tijdens overgangsperiode in Syrië niet uit'

Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken en Defensie Didier Reynders vrijdag verklaard na afloop van een ontmoeting met John Bolton, de nationale veiligheidsadviseur van VS-president Donald Trump, in het Witte Huis.'Er is een evolutie: het behoud van een Amerikaanse aanwezigheid op het terrein is duidelijk mogelijk', zei de minister nog.

Donderdag kondigde het Witte Huis, enkele weken nadat president Trump de nakende terugtrekking van de Amerikaanse troepen, 2.000 man sterk, in het vooruitzicht gesteld had, aan dat Washington ongeveer 200 soldaten 'gedurende een zekere periode' in Syrië zou houden, zonder verdere details te geven. 'Een stabilisering in het noordoosten van Syrië zou het ook mogelijk maken de detentie in kampen (van buitenlandse jihadisten, nvdr) te stabiliseren en eventueel naar een internationale jurisdictie met vervolgingen in de regio te gaan', aldus Reynders, die ook de interim-chef van het Pentagon, Patrick Shanahan, ontmoette.

Er lopen gesprekken met een kleine groep Europese landen die deel uitmaken van de coalitie tegen IS zoals Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland en Denemarken. Shanahan legde de piste van een veiligheidszone ('safety zone') in het noordoosten van Syrië op tafel. 'De Fransen en Britten zijn daar reeds aanwezig. Het beheer van die zone kan op een gecoördineerde manier gebeuren, met uiteraard ook luchtsteun', verklaarde Didier Reynders.

De ontslagnemende minister van Defensie sloot desgevraagd niet uit dat de Belgische F-16's daar deel van zouden kunnen uitmaken. Hij verwees naar het rotatiesysteem dat ons land met Nederland heeft bij de interventies in de regio. 'We staan dus open voor alle mogelijkheden. Uiteraard moeten we de toestand analyseren en ook bekijken in het licht van (de aanwezigheid in) Afghanistan'. Reynders moet na zijn ontmoetingen met Shanahan en Bolton ook nog zijn Amerikaanse collega van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zien.