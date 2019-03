Reynders: 'Onderhandelingen Europese meerjarenbegroting complexer dan ooit'

Naast de brexit hebben de Europese leiders dezer dagen nog een ander varkentje te wassen: de meerjarenbegroting voor de periode tussen 2021 en 2027. De discussies over dat budget zijn altijd moeilijk, maar omdat de Britten - die netto meer bijdragen dan ze krijgen - de EU straks verlaten, zijn ze dat dit keer nog net iets meer.

Bovendien wil de Europese Commissie geld vrijmaken voor nieuw beleid, om bijvoorbeeld de migratiecrisis het hoofd te bieden, terwijl veel lidstaten niet willen weten van de afbouw van meer klassieke Europese uitgavenposten als landbouw of het cohesiefonds. Het Europees Parlement wil het plafond van de Europese uitgaven optrekken tot 1,3 procent van het bruto nationaal inkomen van de EU, tegenover de 1 procent van vandaag.

De Europese Commissie stelt 1,11 procent voor. De lidstaten moeten hun standpunt nog bepalen. De Europese ministers bevoegd voor Europese Zaken bespraken de begroting dinsdag in de Roemeense hoofdstad Boekarest, zij het in een informele setting.

De onderhandelingen verlopen moeilijk, bevestigde onder meer vicevoorzitter van de Commissie Frans Timmermans na afloop. 'De meerjarenbegroting is altijd ingewikkeld geweest, maar nu een van de netto bijdragers de Unie verlaat en er veel nieuwe uitdagingen zijn, is de situatie complexer dan ooit.'

Volgens minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders is een compromis nog niet voor meteen, onder meer omdat er nog Europese verkiezingen op het programma staan en er tegelijkertijd ook veel lidstaten een nieuwe regering zullen krijgen, onder meer België. 'De besprekingen zijn zeer moeilijk. 1,3 procent is onbereikbaar, en zelfs 1,1 procent ligt voor veel lidstaten al moeilijk.' Ons land zet zich ergens tussen de 1 en de 1,1 procent, en bevindt zich daarmee tussen de rijkere netto-betalers en de Europese Commissie, zei Reynders.

De minister blijft intussen dezelfde standpunten verdedigen. België wil een evenwicht tussen de meer klassieke uitgaven en nieuwe uitgavenposten, en pleit ook voor een link tussen steunfondsen en het respect voor de rechtsstaat. Bovendien blijft ons land erop hameren dat het bedrag dat de lidstaten inhouden op de douanerechten die ze voor de EU innen niet gehalveerd mag worden, zoals de Commissie voorstelt.

'Dat is gezien de brexit en de extra douane-uitgaven die we zullen moeten doen voor ons onmogelijk', zegt Reynders. De lidstaten zouden tegen eind dit jaar een gezamenlijk standpunt klaar moeten hebben, al is niet zeker of dat lukt.