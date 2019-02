Reynders: 'Het is niet uitgesloten dat landen uit regio Syriëstrijders zullen vervolgen'

Een dag nadat de Amerikaanse president Donald Trump in een aantal tweets de Europese landen had opgeroepen om in Syrië gevangengenomen strijders van Islamitische Staat terug te halen, hebben de buitenlandministers van de 28 EU-lidstaten tijdens hun maandelijkse bijeenkomst in Brussel van gedachten gewisseld over de kwestie. Al voor de oproep van Trump lagen er volgens Reynders twee hypotheses op tafel bij de coalitie tegen IS.

Of de betrokken landen nemen hun onderdanen onder de foreign fighters terug, of ze worden ter plaatse, in de regio, vastgehouden. 'We moeten zien hoe we samen kunnen nadenken over de beste manier om op te treden', aldus de MR-vicepremier in de regering van lopende zaken. België is bereid mee te werken aan de repatriëring van kinderen jonger dan tien jaar indien familieleden in België een verzoek in die zin zouden doen. Voor de anderen bekijkt de overheid het 'geval per geval', aldus Reynders. 'We moeten eerst overleg plegen met de betrokken Europese landen, maar ook de sequentie onderzoeken en zien of er eventueel vervolgingen voorzien zijn in de regio', legde hij uit.

Volgens Reynders zou het 'niet abnormaal' zijn indien de Iraakse autoriteiten stappen willen zetten indien ze over bepaalde elementen beschikken. De minister beklemtoonde ook dat Bagdad al vervolgingen heeft gelanceerd tegen Europese jihadisten. Zo werd de Belg Tarik Jadaoun er vorig jaar al veroordeeld tot de doodstraf. De Europese ministers zijn nog niet dieper ingegaan op de optie van een internationaal tribunaal voor buitenlandse jihadisten. 'Dat kan één van de pistes zijn, maar we hebben daar nog niet op gewerkt', besloot hij.