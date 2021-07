'Wij zouden heel graag een gesprek met jullie aangaan om zo al jullie vragen te beantwoorden.' Dat schreef studentenclub Reuzegom volgens De Morgen en Het Laatste Nieuws na de dood van Sanda Dia aan diens familie. Maar na tussenkomst van enkele ouders en advocaten werd de brief nooit verstuurd. Dinsdag buigt de raadkamer zich opnieuw over de zaak.

J., preses van Reuzegom, zou aanvankelijk volgens de kranten na overleg met zijn advocaat een persbericht opgesteld hebben, waarvan hij een ontwerp naar andere Reuzegommers stuurde. 'Met deze brief willen wij onze spijt en verdriet proberen te uiten', staat er. 'Wat er op 5 december (2018) gebeurd is met Sanda had nooit mogen gebeuren, maar wij hadden dit ook niet kunnen bedenken omdat wij het draaiboek van de doop volgden exact zoals het al vele jaren gebeurt en ook wij het hebben ondergaan, zonder problemen.'

De meeste Reuzegommers vinden het persbericht onverstandig. Een lid noemt het 'nog meer stof om artikels over te schrijven', schachtentemmer A. vindt dat 'zoveel mogelijk uit de media blijven de boodschap' is, een derde Reuzegommer schrijft: 'Vader zegt: niet doen'. Het persbericht wordt niet verstuurd. Een dag later, na het overlijden van Sanda, ontstond het plan een gezamenlijke brief aan zijn ouders te richten. Een Reuzegommer stelde een handgeschreven brief op die de redactie van De Morgen kon inkijken. Hij schrijft: 'Naast het feit dat wij jullie oprecht ons medeleven willen betuigen, willen wij er alles aan doen om jullie leed te verzachten. Wij zouden heel graag een gesprek met jullie aangaan om zo al jullie vragen te beantwoorden en waar nodig duidelijkheid te scheppen.'

De bedoeling is om de brief te ondertekenen met 'alle voornamen'. Maar er komt tegenkanting van Reuzegom-leden die niet op de doop aanwezig waren, en van ouders en advocaten van Reuzegom-leden. De brief wordt niet verstuurd, de familie krijgt geen antwoorden.

J., preses van Reuzegom, zou aanvankelijk volgens de kranten na overleg met zijn advocaat een persbericht opgesteld hebben, waarvan hij een ontwerp naar andere Reuzegommers stuurde. 'Met deze brief willen wij onze spijt en verdriet proberen te uiten', staat er. 'Wat er op 5 december (2018) gebeurd is met Sanda had nooit mogen gebeuren, maar wij hadden dit ook niet kunnen bedenken omdat wij het draaiboek van de doop volgden exact zoals het al vele jaren gebeurt en ook wij het hebben ondergaan, zonder problemen.' De meeste Reuzegommers vinden het persbericht onverstandig. Een lid noemt het 'nog meer stof om artikels over te schrijven', schachtentemmer A. vindt dat 'zoveel mogelijk uit de media blijven de boodschap' is, een derde Reuzegommer schrijft: 'Vader zegt: niet doen'. Het persbericht wordt niet verstuurd. Een dag later, na het overlijden van Sanda, ontstond het plan een gezamenlijke brief aan zijn ouders te richten. Een Reuzegommer stelde een handgeschreven brief op die de redactie van De Morgen kon inkijken. Hij schrijft: 'Naast het feit dat wij jullie oprecht ons medeleven willen betuigen, willen wij er alles aan doen om jullie leed te verzachten. Wij zouden heel graag een gesprek met jullie aangaan om zo al jullie vragen te beantwoorden en waar nodig duidelijkheid te scheppen.' De bedoeling is om de brief te ondertekenen met 'alle voornamen'. Maar er komt tegenkanting van Reuzegom-leden die niet op de doop aanwezig waren, en van ouders en advocaten van Reuzegom-leden. De brief wordt niet verstuurd, de familie krijgt geen antwoorden.