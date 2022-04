Vrijdag start in Hasselt het proces over de dood van Sanda Dia, de twintigjarige derdejaarsstudent burgerlijk ingenieur aan de KULeuven die na een zwaar doopritueel bij studentenclub Reuzegom het leven liet. In totaal moeten 18 leden van de studentenclub zich verantwoorden voor de rechter.

Op 4 december 2018 startte Reuzegom met het doopritueel van Sanda Dia en twee andere schachten. De doop begon in Leuven met veel alcoholinname, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar. Daar moest de schacht de tweede dag urenlang in een ijskoude put zitten. De toestand van Edegemnaar Dia verslechterde zienderogen na de inname van alcohol en visolie. De avond van 5 december werd Dia door enkele Reuzegommers op de spoedafdeling van het AZ Malle binnengebracht. Daar kreeg hij een hartstilstand. Hij werd nog naar het UZ Antwerpen overgebracht, maar daar overleed de zoon van een Senegalese vader en een Vlaamse moeder op 7 december 2018.

Het gerechtelijk onderzoek duurde bijna twee jaar. Uiteindelijk stuurde de raadkamer van Hasselt in augustus 2021 achttien aanwezige Reuzegomleden door naar de correctionele rechtbank. Zij worden beschuldigd van het toedienen van schadelijke stoffen, mensonterende behandeling, onopzette­lijke doding en schuldig verzuim. Ze riskeren celstraffen tot 15 jaar, maar mogelijk zal het parket niet de maximale straf vragen. De zaak werd al verschillende keren uitgesteld. Verschillende advocaten van de verdediging vroegen bijkomende onderzoeksdaden, de raadkamervoorzitter werd gewraakt en de neutraliteit van een van de rechters werd in vraag gesteld.

In oktober vorig jaar getuigden medische experts over de doodsoorzaak van Sanda Dia. Met 18 beklaagden en 13 burgerlijke partijen zal het proces voor de correctionele rechtbank minstens een week duren. De uitspraak zou een maand later moeten volgen.

