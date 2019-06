Volgens een hoge federale ambtenaar, zo schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen, zit de vermoedelijke 'Reus' van de Bende Van Nijvel momenteel een celstraf uit in het buitenland. Volgens advocaat Peter Callebaut, die verschillende nabestaanden van slachtoffers verdedigt, kan hij binnen een jaar vrijkomen.

Callebaut eist dat het parket dit spoor grondiger onderzoekt, aldus de kranten.

De piste komt van een hoge federaal ambtenaar met specialisatie terrorisme die jaren geleden zelf op onderzoek trok. Het gerecht werd twee jaar geleden al ingelicht over die piste, maar het leidde niet tot een doorbraak.

'Het meest angstwekkende in het dossier van de ambtenaar is dat de vermoedelijke Reus, een man van 1,90 meter groot, volgend jaar kan vrijkomen. Dan heeft hij zijn straf uitgezeten en is hij vrij om te gaan en staan waar hij wil', zegt Callebaut. Ook binnen regeringskringen zou men daarvan op de hoogte zijn.

Twijfels

Volgens het federaal parket wordt de piste wel degelijk onderzocht. 'We hebben die ambtenaar ontvangen op het parket', zegt woordvoerder Eric van Duyse in de krant. 'We hebben twee magistraten op dit nieuwe spoor gezet en ook de onderzoeksrechter heeft zich ermee beziggehouden. Verschillende verificaties zijn al gebeurd en dit onderzoek is nog niet afgesloten.

'Toch kunnen we al voorzichtig opperen dat de bewuste piste ons op dit moment niet de meest beloftevolle in het hele onderzoek lijkt.'