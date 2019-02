Requiem voor een museumconservator: Lydia Schoonbaert (1930-2019)

Lydia Schoonbaert (Izegem, 1930) die vorige week overleed beschikte als doctor in de kunstgeschiedenis en oudheidkunde ( R.U.G.) over een stevige professionele bagage om behoorlijk te kunnen functioneren als conservator bij het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen dat toen onder leiding stond van Gilberte Gepts, de eerste vrouwelijke hoofdconservator in België.

